Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Geçen hafta bol olan çinekopa sarı kanat da eklendi. Balıkçılar, denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının başladığını söyledi. Vatandaşların ise sarı kanat aldığı görüldü.

Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Geçen hafta bol olan çinekopa sarı kanat da eklendi. Balıkçılar, denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının başladığını söyledi. Vatandaşların ise sarı kanat aldığı görüldü.

İstanbul’da tezgahlarda balık bolluğu devam ediyor. Geçen hafta tezgahlarda çinekop bolluğu başlarken, bu hafta sarı kanat balığı da tezgahlardaki yerini aldı. Denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının başladığını söyleyen balıkçılar, kış mevsiminin vazgeçilmez iki balığı olduğunu söyledi. Balıkçılar, çinekop fiyatının ilerleyen dönemlerde yarı yarıya kadar düşebileceğini söyledi.

Öte yandan vatandaşlar sarı kanat almaya geldiklerini söyleyerek, sarı kanat balığına yoğun bir ilgi gösterdi. İstanbul tezgahlarında çinekop 80 liradan, sarı kanat 120 liradan, hamsi 80 liradan, istavrit 80 liradan, palamut 70 liradan satılıyor.

"Çinekop fiyatı ilerleyen dönemlerde yarı yarıya kadar düşebilir"

Denizlerde çinekop ve sarı kanat akınının olduğunu söyleyen Balıkçı Samet Balyemez, "Geçen aylar palamut akını vardı. Palamut çekildi, yerine sarı kanat ve çinekop gelmeye başladı. Çinekop ve sarı kanat balığının fiyatı çok uygun. İlk çıktıklarında 150-200 liraya satıyorduk, şu an çinekopu 80 liraya satıyoruz. Çinekop ve sarı kanat bolluğundan sonra lüfer bolluğu da yaşanacak. Sarı kanatın fiyatı da 120 lira. Daha sonra tekir, mezgit, barbun da çıkacak. Hamsi ile çinekop fiyatları kafa kafaya gidiyor. İkisi de 80 liradan satılıyor. Balık fiyatları elbet daha da düşecek. Birkaç hafta sonra bollaşan balıkların fiyatı geriler. Çinekopun fiyatının 50-40 liraya kadar düşeceğini düşünüyorum. Havaların soğumasıyla da balıklar yağlanıyor, daha da lezzetleniyor. Hamsi 80 lira, istavrit 80 lira, çinekop 80 lira, palamut 70 liradan satılıyor" diye konuştu.

Sarı kanat ve Norveç somonu almaya geldiğini söyleyen Tarık Eroğlu, "Sarı kanat irileşti. Palamut sezonu bitti diyebiliriz, yine tezgahlarda var ama ilk dönemki gibi değil. Şu anda sarı kanat tüketmenin tam zamanı. 2 kilo aldık. 3 dilim de Norveç somonu aldık" ifadelerini kullandı.

Sarı kanat almaya geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Bu mevsimin balığı sarı kanat diyebiliriz. Palamutun dönemi yavaş yavaş bitiyor. Bundan sonra lüfer ve sarı kanat dönemi başlıyor. Denizin bir numaralı balıklarıdır" dedi.