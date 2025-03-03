İklim değişikliğine karşı önemli bir rol oynayan, kıyı ekosisteminin önemli bir parçası ve deniz canlıları için de yaşam sigortası olan deniz çayırlarının korunmasına yönelik Akdeniz Koruma Derneği tarafından 2019 yılından bu yana çalışmalar sürdürülüyor. Akdeniz Koruma Derneği Bilimsel İzleme Uzmanı Dr. M. Tunca Olguner, deniz çayırlarının korunması için bu hassas habitatlara zarar veren insan faaliyetlerinin sınırlandırılması, hatta tamamen durdurulması gerektiğini açıkladı.

2024 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, deniz ekosisteminin korunması için Fethiye Göcek Mapa Şamandıra projesi 805 kilometrekarelik alan pilot bölge ilan edilmişti. Denizlerin akciğerleri olan deniz çayırlarının korunmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile önemli bir adım atıldı. Deniz ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olan deniz çayırlarına yönelik bu projenin, türün neslinin devamına etkisi büyük olacak.

Pilot bölge olarak seçilen ve önemli turizm noktaları arasında olması sebebiyle yoğun tekne ve yat baskısı altında olan Fethiye Göcek’te deniz çayırları üzerine demirleme faaliyetleri, türün üzerinde büyük baskı oluşturuyordu. Mapa ve şamandıra sistemleriyle bu tahribatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan deniz koruma alanlarında 2019 yılından beri koruma çalışmaları gerçekleştiren Akdeniz Koruma Derneği (AKD), çalışmalarından elde ettiği sonuçları karar vericilerle paylaşıyor.

Akdeniz Koruma Derneği Bilimsel İzleme Uzmanı Dr. M. Tunca Olguner, deniz çayırlarının korunması için, bu hassas habitatlara zarar veren insan faaliyetlerinin sınırlandırılması, hatta tamamen durdurulması gerektiğini açıkladı. Olguner, "Deniz çayırları, gezegen ve insan yaşamı için hayati önem taşıyan bir tür. Aldığımız her iki nefesten birini borçlu olduğumuz deniz çayırları, birçok türe yaşam alanı sağlarken kıyı ekosisteminin önemli bir parçasını oluşturur. Ne yazık ki bu türün ekosistem için önemi yeteri kadar bilinmiyor. Deniz çayırları iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynar. Karbonu binlerce yıl boyunca depolayarak sera gazlarını azaltır. Deniz canlıları için hayati bir yaşam alanı oluşturur. Biyoçeşitliliği ve balıkçılık gibi yerel geçim kaynaklarını destekler. Kıyıları korur ve su kalitesini iyileştirir. Kıyı erozyonunu önler ve okyanusların değişen şartlarına karşı direnç kazandırır. Bu değerli ekosistemleri yakından tanımadığımız için yeterince koruyamıyoruz. Deniz çayırları, özellikle mekanik hasarlara neden olan ve temizlik adı altında yapılan toplama, yapay plajlar, derinleştirme gibi yanlış kıyı yapılaşması ve turizm uygulamaları, teknelerin demirleme zararları ve dip yapısına zarar verebilen balıkçılık faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Deniz çayırlarının korunması için, bu hassas habitatlara zarar veren insan faaliyetlerinin sınırlandırılması, hatta tamamen durdurulması gerekiyor" denildi.