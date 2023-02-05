Denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla 2022 yılı içerisinde yapımına başlanılan “Kırkgöz Sahil Parkı Projesi” ödül kazandı. Sektörünün en prestijli ödülü olan 4. Plant Ödüllerinde Park ve Yürüyüş Alanları Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla 2022 yılı içerisinde yapımına başlanılan “Kırkgöz Sahil Parkı Projesi” ödül kazandı. Sektörünün en prestijli ödülü olan 4. Plant Ödüllerinde Park ve Yürüyüş Alanları Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü.

Plant Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen sektörün en prestijli ödül töreni olan 4. Plant Ödülleri sahiplerini buldu. 4 ana kategori ve 28 dalda düzenlenen ödül töreninde birbirinden değerli projeler dereceye girmek için yarışırken, denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in hayata geçirdiği Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’de, Park ve Yürüyüş Alanları Uygulamaları kategorisinde ödüle layık görüldü. Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyarak, bölgede sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olabilmesi için tüketicilerin ve turistlerin ihtiyaçları çerçevesinde doğayla iç içe ve doğa dostu bir alan oluşturulması hedefiyle hayata geçirilen proje, alanında birçok projeyi geride bırakarak ödül almaya hak kazandı. 150 bin metrekarelik alan üzerinde içerisinde; 44 bin metrekare park alanı, 27 bin 500 metrekare yeşil alanı, açık otopark, çocuk oyun alanları, seyir alanı ve anfi, dinlenme ve gezi alanları, köprü ve doğal yürüyüş yollarının olacağı bu dev proje, bölgede de ilk olma özelliği taşıyor.

Güder, ödül gecesine katıldı

İş ve sanat camiasını birleştiren ödül gecesine, peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tanınan isimlerinin yanı sıra yerel yönetimler, bürokratlar, STK temsilcileri oda başkanları ve davetliler katıldı. Oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumu ile Elit World Grand Sapanca’da gerçekleştirilen ödül törenine Güder de katıldı. Kırkgöz Sahil Parkı Projesi’nin startını vererek denizi olmayan Malatya’yı sahille buluşturan Başkan Güder, ödülü TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu’nun elinden aldı.

“Haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Ödül almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak sektörünün en prestijli ödülü olan ve Sakarya’da düzenlenen 4. Plant Ödüllerinin ödül gecesine katıldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve ekibimizin emeğine sağlık. Türkiye’de sınırlı sayıda belediyeler bu ödüle layık görüldü. Battalgazi Belediyesi olarak bu ödüle layık görüldüğümüz için mutluyum ve gururluyum. Malatya ve Battalgazi’mizin bu dev projeye gerçekten ihtiyacı vardı. Hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçemize yeni bir kimlikte kazandırıyoruz. Hizmetkar olarak geldiğimiz Battalgazi’mizi daha yaşanabilir noktalara getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz” dedi.