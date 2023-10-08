Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali göletinde düzenlenen festival nedeniyle ücretsiz hizmet veren tur tekneleri yoğun ilgi gördü.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünde teknelere ilk defa binme fırsatı bulan her yaştan yüzlerce vatandaş, gölet üzerinde tarihin gölgesinde fotoğraf çekerek halay çekti. Daha önce Batman’da deniz ve göletlerin olmadığı için teknelere binme fırsatı bulamadıklarını belirten vatandaşlar, teknelere ilk defa binmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tarihi kentte yaklaşık bir saat tekne turu yapan vatandaşlar, jet ski şovu izledi.