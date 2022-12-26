Gemi ile ilgili idari yaptırım süreci başlatıldı.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca kontrol gerçekleştirilirken, denizi kirleten gemi tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin petrol türevleriyle denizi kirlettiğini belirledi. İnceleme başlatan ekipler, gemiye 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası uyguladı.

Kocaeli’de Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince, 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası kesildi.

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