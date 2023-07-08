Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde denize girmek isteyen kişi dengesini kaybetmesi sonucu düşüp başını kayalıklara vurdu. Hemen hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Çınarlatı Caddesi Bozhane Limanı’nda meydana geldi. İddiaya göre kayalıklardan denize atlamak isteyen Erdinç D. dengesini kaybetmesi nedeniyle düştü. Başını kayalıklara vuran Erdinç D.’yi gören vatandaşlar hemen yaralının yardımına koşup durumu 112 Açıl Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı düştüğü yerden alarak ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Erdinç D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.