Rize’nin Pazar ilçesinde Şoförler Odası Başkanı Osman Yüksel, denize girmek için geldikleri alanda yolun üçüncü şeridine park eden vatandaşlara yazılan cezalara tepki gösterdi.

Rize’nin Pazar ilçesindeki Hamidiye Sahil Plajında serinlemek için denize giren vatandaşların yolun üçüncü şeridine park ettiği için araçlara ceza kesildi. Bunun üzerine Pazar Şoförler odası Başkanı Osman Yüksel, kesilen cezalara tepki gösterdi. Başkan Yüksel, 2017 yılında park konusunda sıkıntının yaşanması üzerine Karayolları Genel Müdürlüğüne yolun dört şeride yükseltilmesi için talep ettiklerini ancak olumlu dönüş olmadığını hatırlattı. Yüksel, “Geçtiğimiz gün burada bütün araçlara park cezası kesilmiş. Vatandaşlar araçlarını buraya çekmeyecekte nereye çekecek. Kocaman üç şeritli yol. Denize serinlemek için giren vatandaş, aracını üçüncü şeridin kenarına çekiyor. Bu Samsun’a kadar tüm sahilde bu şekildedir. Turizmi geniş olan bir bölgede bari vatandaşı bırakın burada mutlu olsun. Zaten 4 yerden araçlardan vergi alıyor. Sen gelmiş burada 150 arabaya birden uyarmaksızın ceza yazıyorsun. Bu adamların bilgisi yok. Biz 2017 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğüne yazı yazdık ve sıkıntının çözümünü istedik. Burada havalimanı var ve her geçen gün turist sayıları artıyor. Burada hep yabancı plakalar var. Görüyor araçların park ettiğini oda park ediyor. Burada 1 ay denize girebiliyorlar. Bu 1 aylık sürede de vatandaşı sıkmaya ne gerek var. Bu devlet ile milleti karşı karşıya getirmektir. Buna kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.