Muğla’nın Fethiye ilçesinde denize giren turistlerin şezlong üzerinde bıraktığı eşyaları çalan hırsız JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu ve Belcekız plajlarında denize giren yeril ve yabancı turistlerin şezlonglarda bıraktıkları özel eşyalarının çalınması olaylarının yaşanmasının ardından Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından sahil şeridinde önleyici tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Kumburnu sahilinde boş olan bir şezlongtan kahverengi bir kadın çantasını, sarı tişörtlü bir erkek şahsın telaşlı bir şekilde alarak sahil şeridinden uzaklaştığı tespit edildi. JASAT personeli tarafından şahıs takip edilmesi üzerine çantayı ormanlık alana atarak kaçmaya çalışsa da, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.E. isimli şahıs (16 adet çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan) ifadesinde suçunu itiraf ederek, ormanlık alanda yapılan aramada çanta bulunarak Rus vatandaşı Viacheslav Voronin’e tam ve eksiksiz olarak içinde bulunan malzemeler ile birlikte teslim edildi. Rus turist duyarlı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.