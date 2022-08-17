Antalya’nın Kumluca ilçesinde denize gitme imkanı olmayan çocuklar römorka naylondan kurulan havuzlarda serinliyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde denize gitme imkanı olmayan çocuklar römorka naylondan kurulan havuzlarda serinliyor.

Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde artan hava sıcaklığından etkilenen çocuklar, kendi imkanları ile römorkları havuza çevirerek serinliyor. Ortaköy Mahallesi’nde Uysal ailesi çocukları için otomobilin römorkunu plastik naylon örtü ile kapladı. Ardından römorkun içine çeşmeden su dolduruldu. Mehmet Emre Uysal ve Yiğit Uysal su dolu römorka girerek gönüllerince eğlendi.

Havuzu ayağına getiren Mehmet Emin Uysal (14), “Evimiz denize 15 kilometre uzaklıkta olduğu için her zaman denize gitme imkanımız olmuyor. Havalar çok sıcak. Bizde römorkun içine naylon serdik. Havuz yaptık. Sıcak havalarda serinlemek için havuza giriyoruz. Serinledikten sonra da havuzdaki suyu evimizin önündeki meyve ağaçlarımıza veriyoruz” dedi.

Anne Fatma Uysal (35) ise; “Çocuklarımızı sık sık denize götürme imkânımız olmuyor. Çocuklarımızda kendi imkânları ile römorku havuza çevirdiler. Çocuklarımız römork havuza girmekten çok mutlu oluyorlar. Çocuklar serinledikten sonra da kirlenen suyu meyve ağaçlarımıza veriyoruz” dedi.