Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize düşen ve ekipler tarafından kurtarılan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 21 Aralık’ta meydana gelen olayda, denize düşen karacayı gören vatandaşlar durumu Cide Belediyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Cide Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karaca, denizden çıkartıldı.

Daha sonra veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen muayenesinde, karacanın boynuzlarından ağır hasar gördüğü ve fazla bitkin düştüğü tespit edildi. Tedavi altına alınan karaca sağlığına kavuşmasının ardından, doğal yaşam alanına salındı.