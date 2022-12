Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balıkçı tekneleri iki gündür 6-7 kuvvetinde olan poyraz nedeniyle denize açılamadı. Balıkçı tekneleri iki gündür balıkçı barınaklarında hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Karadeniz’de balıkçılığın en fazla yapıldığı ilçelerden olan Kdz. Ereğli ilçesinde balıkçı tekneleri iki gündür denize açılamıyor. 6-7 şiddetinde olan poyraz nedeniyle balık avına çıkamayan tekneler hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Balıkçılar barınaklarda hem teknelerinin hem de ağlarının bakımlarını yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

“Sabah açıldık, hava sert olunca geri döndük”

Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak hava muhalefetinden dolayı balıkçıların limanlarda beklediğini söyledi. Toprak konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Hava muhalefetinden dolayı tekneler şuanda limanda ve hava sert. Bende kendim trolcüyüm aynı zamanda. Sabah saatlerinde denize açıldık ama hava sert olduğundan geri döndük. Genel olarak bakarsak, hamsi, istavrit, çinakop hat safhada çıktı, balıkçımızın bu sene yüzü güldü. Şuan hamsi hem Karadeniz’de hem de Marmara’da çıkıyor. Karadeniz’de yeni yeni çıkmaya başlamış durumda, önümüzdeki günlerde daha da iyi olacağını umuyoruz. Kar yağdığı zaman hamsi toplanır, genel olarak daha iyi olacağını umuyoruz. Bu sene herkesin yüzü gülecek. Kar balıkçılığı pek etkilemez. Hava muhalefeti çok sert olursa o şekilde etkiler. Karın pek bir etkisi olmaz. Bütün balıkçılarımıza rasgele diyorum.”

Gır gır diye tabir edilen büyük balıkçı teknesiyle balık avlayan Can Dere, denize açıldıklarını ancak hava estiği için geri döndüklerini ifade etti. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yeniden denize açılacaklarını belirten Dere, daha çok hamsi avlamayı beklediklerini söyledi. Dere gazetecilere yaptığı değerlendirmede “Hava esintili, 6-7 kuvvetinde poyraz var. Hava dünden beri esintili. Bizde balık avına çıktık ama hava estiği için geri döndük. Gırgırlar dün geceden beri limana demir atmışlar. Şuan balık buradaki meralarda bulunmuyor, daha çok doğu tarafına Sinop ve çevrelerine kaydı. Şuan kıraçalar var. Kar yağarsa gırgırın ve orta suyun işi biter, her yer kıraça. Bundan sonra belki hamsi çıkabilir, oda çıkarsa sürpriz olabilir. Burada 2-3 gün iri istavrit tuttular, ondan sonra tekrardan Sinop tarafına doğru gitti. Burada şuanda boğazın kayıkları var, Samsun’dan kayıklar var, her nerdeyse bütün illerden kayıklar burada. Adana’dan bile belki kayık vardır şuanda” dedi.

“Denizler açısından biraz sıkıntılı avcılık başladı”

Limanda hava koşullarının düzelmesini bekleyen balıkçılardan Murat Yar, balık sezonunun balıkçılar açısından çok iyi geçtiğini ancak yanlış avlama nedeniyle gelecekten kaygı duyduğunu ifade etti. Yar değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu seneki Karadeniz’deki balıkçılık mükemmel geçti palamut açısından. Palamut bu sene bol oldu, 2 ay palamut sezonu oldu ve çok bol bir şekilde geçti. Tabi palamut gittikten sonra hamsi ve istavrite dönüş yapıldı haliyle. Şuanda hamsi avcılığı yapılıyor boğaz ve Sinop arasında. Bir hamsi akını var, çinakop vardı. Çinakop avcılığı yapıldı. Şuan ki yapılan hamsi avcılığı biraz sıkıntılı. Çaça dediğimiz, ince kıraça balıklarımızın içinde bol bir şekilde bulunuyor. O yüzden denizler için biraz sıkıntılı bir avcılık başladı. Yani kıraça dediğimiz istavritin küçüğü, yavrusu. Bunlarda 7 yılda yetişkin hale geliyor. Buda demek oluyor ki istavritin bol olacağını işaret ediyor. Yalnız balıkçı tekneleri bu kıraçaların içindeki yetişkin balıkları, istavritleri avlamak için bu balıkları avlamak zorundalar. Aslında zorundalar derken şöyle, bunları alıp güvertelerine basıp içindeki irileri almak zorundalar ama bunları alırken de içindeki tonlarca kıraçayı zayi ediyorlar. Güverteye basılan bu kıraçalar ölüp denize atıyorlar. İçinden 50-60 kasa istavriti alıp diğerlerini denize dökmek suretiyle tonlarca kıraçanın katliamına sebep oluyorlar ama sorulduğunda ‘aç mı kalacağız?’ veya ‘gemiciye ne vereceğiz?’ diye bir söylentileri var. Doğru, bunlar aslında haklılar ama bu balıkları kırmasalar, bu hayvanlar 6-7 yıl içerisinde yetişkin hale gelip daha çok ağ verecek. Hatta piyasada bile ucuzlama olacak. Bunu düşünmüyorlar. Kendilerini kurtarmak için böyle bir çaba içerisindeler. Bana göre en kısa zamanda bir tedbir alınmalı. Boyu tutmayan ince hamsiler karaya çıkış noktaları olmayan yerlerden kurumlara veriliyor. Bunların önüne geçilmesini talep ediyorum. Küçük balıkçı adına Karadeniz şuan da çölleşiyor. Denizlere plankton atışı, akışı persler sebebiyle azaldığından dolayı yem kıtlığı var. Küçük balık olmazsa büyük balıkta olmaz bu her zaman savunduğum bir nokta. Çaça, hamsi, kıraça olmazsa diğer büyük balıklar olmaz.”