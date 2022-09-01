Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen denizlerde av sezonu açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 25 bin yavru çipura bırakıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen denizlerde av sezonu açılış etkinliğinde deniz dibi temizliği yapıldı, denize 25 bin yavru çipura bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gündoğan Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, Türkiye Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Barınakta temizlik yapan dalgıçların denizde "En büyük temizlik kirletmemektir" yazılı pankart açtığı programda katılımcılar, balıkçılıkla ilgili fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

Katılımcılar, daha sonra kovalarla denize 25 bin adet çipura bıraktı. Balık ekmek ikramı yapılan programda halkoyunları gösterileri sunuldu.

Türkiye Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Ramazan Özkaya yaptığı konuşmada, “Denizlerimizde 18 bin 796 tekne ile balıkçılık yapan balıkçılarımız, yılda 128 bin ton balık yakalayıp bir buçuk milyar ihracat yaparak 30 milyar Türk lirasıyla ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Dolaylı dolaysız 350 bin kişi bu sektörden ekmek yemektedir” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Binlerce yıldır denizcilik kültürüyle yoğrulmuş bu topraklarda bu denizlerde yaşayan sevgili balıkçılarımızın yanındayız. Bu topraklar binlerce yıldır binlerce denizci yetiştirmiş. Bugün balıkçılarımızın bayram günü. Önümüzdeki sezonda avları daha bol olsun, bizlere güzel balıklar getirsinler. Her zaman kazasız belasız bir av sezonu diliyoruz” diye konuştu.

Bodrum Kaymakam Vekili ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Balıkçılık anlamında önemli bir gün. Av yasağının son günündeyiz. Balıkçılık bugün başlamayan yüz yıllardır devam eden bir uğraştan bahsediyoruz. 250 sene sonra balıkçılık yine yapılacak biz olmayacağız, tek olacak olan plastik şişeler. Çünkü doğa onları 250 senede yok ediyor. Özellikle deniz temizliği konusunda daha titiz, daha duyarlı olmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından balık mezatı yapıldı, pasta kesildi, balıkçılara belge verilip nazar boncuğu hediye edildi. Okunan duaların ardından kurdele kesilerek “Vira Bismillah” denildi. Program sonunda teknelere binen balıkçılar, sezonun ilk avı için denize açıldı.