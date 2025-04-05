Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Karacaali Mahallesinde denizden çıkıp gelen su samuru mahalle sakinlerinin maskotu oldu. Başta tavukların kovaladığı su samuru fare zannedilse de yakalanan balıkları çalmaya başlayınca su samuru olduğu anlaşıldı.

Karacaali Mahallesinde denizden çıkan başından hafif yaralı su samurunu önce mahallenin tavukları farketti. Tavukları peşine takan su samuru mahallede kısa bir tur attı. Bu sırada yaralı samuru farkeden çocuklar onu önce fare sandı. Balıkçılar tarafından yakalanan balıklardan aşırıp yemeye başlayınca su samuru olduğu anlaşıldı. Kaçırdığı balıkları saklandığı kayalıkların altında afiyetle yiyen su samurunun bu mahareti mahallenin kedileri tarafından da ilgiyle izlendi.