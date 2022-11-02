Denizden çıkarılan atıklardan bulaşık çamaşır makinesi düğmesi

İzmir’de ‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde Çiğli’de hayalet ağ temizliği amacıyla denize dalan dalgıçlar, denizden çok miktarda atık madde ve hayalet ağ çıkardı. Proje çerçevesinde çıkarılan atıklar, bulaşık ve çamaşır makinelerine düğme yapılmak üzere fabrikaya gönderilecek.

İzmir’de ‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde Çiğli’de hayalet ağ temizliği amacıyla denize dalan dalgıçlar, denizden çok miktarda atık madde ve hayalet ağ çıkardı. Proje çerçevesinde çıkarılan atıklar, bulaşık ve çamaşır makinelerine düğme yapılmak üzere fabrikaya gönderilecek.

İzmir’de Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürütücülüğünü yaptığı ‘Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek’ projesi çerçevesinde İzmir Körfezinde başlatılan temizlik çalışmasının dördüncü aşaması Çiğli Tuzlasında gerçekleştirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri ve üniversitelerin destek verdiği projede, Çiğli Tuzlasında dalış faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan temizlik çalışmasında dalgıçlar; denizden hayalet ağ, kafes ve çeşitli atıklar çıkardı.

“Foça’da tamamlamayı planlıyoruz”

Projenin dördüncü etabını gerçekleştirdiklerini ifade eden Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, “Protokol çerçevesinde İzmir Körfezinde denize bırakılan ağların çıkarılması için faaliyet yürütüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu konuda eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara denizlerimizi neden korumamız gerektiğini bu proje ile anlatmaya çalışıyoruz. Projeyi Foça’da tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Plastik olarak bilinen maddelerin insan hayatının içinde olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökdeniz Neşer ise “Bunlardan bazıları kolayca çözülürken bazıları neredeyse hiç geri dönüştürülemiyor. Bunlarla ilgili dünyada yoğun çaba harcanıyor. Plastikleri yakın zamanda hayatımızdan çıkarma şansımız yok. Yeter ki çok değerli olan plastiği bilinçli kullanalım, kendi elimizle doğaya zarar veren bir şeye dönüştürmeyelim” diye konuştu.

Denizden çıkarılan atıklardan bulaşık çamaşır makinesi düğmesi

Dünyada keşfedilen 300 bin çeşit sucul canlıdan 9 bin çeşidinin denizlerimizde var olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç Dr. Mahir Kanyılmaz, “Bu çeşitlilik, özellikle insan etkisiyle ciddi tehlike altında. En azından ‘Mavi Vatan’da bu etkinin azaltılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hayalet ağların kaldırılmasıyla ilgili projelerimiz var. Bu sene 600 bin metrekare hayalet ağ çıkardık. Binlerce kilogram plastik atık çıkarıldı denizlerimizden. Kullanılabilir olanlar kullanıldı, geri dönüştürülebilir olanlar ürün olarak dönüştürüldü. Bir firmayla anlaşarak bu materyallerden çamaşır bulaşık makinesinin düğmelerini yapılması için anlaşma sağladık” dedi.