Dünya Çevre Günü çerçevesinde ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ temasıyla çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak hedefiyle birçok etkinlik düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik İskelesi’nde deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’nce Gemlik’te “Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği” yapıldı. Dalgıçlar iskeledeki hazırlıklarının ardından dalış gerçekleştirip, deniz dibindeki kirliliği gözler önüne serdi. Dalgıçların Gemlik Körfezi dibinden topladıkları plastik, cam ve metal atıklar, vatandaşların görmesi ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması adına sergi alanına boşaltıldı.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklere imza attıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapı yatırımları, hava kirliliğiyle mücadele, hafriyat atıklarının yönetimi, entegre atık yönetimi, dere ıslahlarının yapımı, sahil temizliği, yeşil alanların arttırılması gibi birçok çevre yatırımını hayata geçiriyoruz. Tüm bunların yanında farkındalığın arttırılmasını da unutmuyoruz. Denizler bizim için çok önemli. Her ne kadar oksijen kaynağımız ağaçlar desek de aslında denizler ve okyanuslar. Hem karbondioksit emilimi hem de oksijen üretimi açısından denizlerimiz oldukça önemli. Bu anlamda da denizleri korumak hepimizin görevi” diye konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammet Ali Akaç, deniz kirliliğinin önüne geçmek adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "115 kilometre deniz kıyı bandı ve 170 kilometre göl kıyı bandında sürekli olarak denizlerimizin, göllerimizin, kıyılarımızın temizliği ve bakımı ile mücadele ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Gemi Operasyon Müdürü ve Gönüllü Dalgıç olan Fatih Kayacıkbaşı, “Dünya Çevre Günü’nde denize dikkat çekmek için suya daldık. Suyun altı gördüğümüzden çok daha kötü durumda. Elimizden geldiğince denizden atıkları çıkarmaya çalıştık. İnsanların ilgisini çekmesini umuyoruz. ‘Denizlerin kirliliği elle değil, vicdanla temizlenir’ diyerek herkesi şuurlu olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bu etkinliği iki yıldır halka açık bir şekilde gerçekleştirdiklerine değinen Çevre Mühendisi Merve Soyer de “Denizden çıkanları görüyoruz. Vatandaşlarımızın denize çöp atmamalarını rica ediyorum. Denizler bir çöplük değil. Büyükşehir Belediyesi’ne bu yılki işbirliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.