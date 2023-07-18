Samsun’da girdikleri denizde ikizi ve kuzeni ile birlikte boğulup 3 gün sonra cansız bedeni denizden çıkartılan 11 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde 15 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olayda, serinlemek için denize giren kardeşler Elif Nur Topçu (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz kardeşler Ahmet Bera Altundal (11) ve Sümeyya İncilay Altundal (11) akıntıya kapıldı. Olaya müdahale eden Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıçları Oğuzhan Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal’ı sağ olarak kurtarırken, Elif Nur Topçu’yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Elif Nur Topçu ve Sümeyya İncilay Altundal, kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan Topçu, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Denizde kaybolan 11 yaşındaki Ahmet Bera Altundal’ın ise 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam üzeri denizde cansız bedeni bulundu. Ahmet Bera Altundal’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Altundal için bugün Kadiekale Mahallesi’ndeki Karasamsun Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, baba Muammer Altundal ve eşinden boşanmış olan anne Tuba Topçu ile yakınları katıldı. İkiz çocukları boğularak hayatını kaybeden anne Tuğba Topçu gözyaşlarına boğuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Bera Altundal, Kıranköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.