Bodrum’da son süngerci "Aksona Mehmet" lakaplı Mehmet Baş ile beraberindeki denizciler, deniz dibinden yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.

Deniz dibine balıkçılar tarafından bırakılan ve deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağları temizlemek için çalışmalar yapan Aksona Mehmet lakaplı 74 yaşındaki Mehmet Baş, Aksona Mancorna isimli teknesindeki ekibi ile birlikte yeniden dalışa gitti. Bodrumlu işinsanı Mustafa Güneri tarafından organize edilen hayalet ağ temizliğinde deniz dibine balıkçıların bıraktığı 500 metrekare büyüklüğünde ağ çıkardı. Limana getirilen ağ, Bodrum Belediyesi ekiplerince kamyonete yüklenerek atık ayrıştırma merkezine götürüldü.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aksona Mehmet, denizin dibinde bırakılan ağların denizdeki hayatı öldürdüğünü ifade ederek “Ben bu temizliği her sene yapıyorum. Bir kurum veya arkadaşımız sponsor olur ve mazot alır. Sağ olsun Mustafa Güneri bugünkü sponsorumuzdu. Kendisi bu konuda çok hassas. Gittik, baya bir ağ temizliği yaptık geldik. Denizler bizim ekmek soframız. Ekmek soframız olarak görüp gerekli hassasiyet ve saygıyı gösterebildiğimiz gün benim bu güzel ülkemin geleceği, değişir. Denizler bizim ekmek soframızdır, içine edilecek su birikintisi değildir. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak, denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir.” diye konuştu. Mehmet Baş, hayalet ağları Kara Abidin Bangozu ve Tavşanburnu’nda yaklaşık 40 metre derinlikten çıkardıklarını söyledi.

Hayalet ağ temizliğinde akaryakıt desteği sağlayan Mustafa Güneri, kendisinin de Bodrumlu bir kaptan çocuğu olduğunu ifade ederek “Benim babam yıllarca süngercilik yaptı, mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bu, bizim denizlere vefa borcumuz. Bodrumda yaşayan tüm iş insanları, bu gibi etkinliklere öne verirse Bodrum’un denizleri, kıyıları ter temiz kalır” diye konuştu.