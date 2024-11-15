Bartın’ın Amasra ilçesinde denizdeki hayvan leşi, toprağa gömülmek üzere Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkartıldı.

Amasra ilçesi tarihi Kemere Köprüsü yakınlarında denizin içinde görülen hayvan leşi, ilçedeki ekipleri alarma geçti. Keçi olduğu tahmin edilen hayvan leşini denizden çıkaran Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı botu, leşi toprağa gömülmek üzere karaya taşıdı. Yapılan ilk incelemere göre ölen hayvanın dağ keçisi ya da kuzu olabileceği belirtilirken, denize düştüğü tarih ve yerin belirlenmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.