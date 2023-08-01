Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplamda 225 metrik ton kaçak fuel oil ile 40 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ambarlı Limanı’na gelen konteyner gemisinden şüphelenen ekipler gemiyi kontrol etti. Kontrol esnasında beyan dışı olduğu tespit edilen 61,606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14,553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

İkinci operasyonda, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde bir başka konteyner gemisi incelemeye alındı. Ekipler gemiyi yakıt ölçüm sistemine yönlendirdi. Ölçüm sonucunda 110,446 metrik ton fuel oil cinsi ile 22,59 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı beyan dışı olduğu tespit edildi.

Son operasyonda ise Ambarlı Limanı’na içerisinde bulunan iskeleye yanaşmış haldeki gemiyi şüpheli gören ekipler gemiyi yakıt ölçüm sistemine tabi tuttu. Yapılan ölçümde beyan dışı olduğu tespit edilen 53,532 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ile 2,859 metrik ton diesel oil deniz yakıtı yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 225 metrik ton fuel oil ve 40 metrik ton diesel oil cinsi olduğu tespit edilen denizcilik yakıtı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak denizcilik yakıtına el konuldu. Olaylarla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca devam ediyor.