Bartın’ın Pilavkum plajında denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın’da taşıt ulaşımı olmayan ve yaya olarak sarp arazilerden geçilerek ulaşım sağlanan Pilavkum plajında arkadaşıyla birlikte denize giren 20 yaşındaki Muhammet Emin Çapkın, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çapkın’ın gözden kaybolması üzerine arkadaşı 112’yi arayarak yardım istedi. Kaybolan gencin bulunması için bölgede Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botla denizden yapılan aramalara Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince karadan da destek verildi. Kayıp gencin cansız bedeni bugün sabah saatlerinde plajın 1 kilometre batısında su yüzeyinde bulundu. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.