Balıkesir’in Edremit ilçesinde denize girenleri yaralayan kamyon lastiği itfaiye dalgıçları tarafından denizden çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi Melek Hanım Sitesi sahilinde bulunan ve çok sayıda insanın yaralanmasına neden olan kamyon lastiği, cankurtaran ekiplerinin müdahalesi ile çağrılan Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden dalgıçların çağrılması ile denizde çıkartıldı.

Lastiğin kendini bilmez kişiler tarafından denize atıldığını, uzun süredir denize olduğunu ve çok sayıda insanın yaralandığını ifade eden bölge sakinleri, ekiplere teşekkür ettiler.