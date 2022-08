Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi. Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi.