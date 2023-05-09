Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) iş birliği ile Sivil Savunma Birimi personeline uygulamalı suda arama kurtarma eğitimi programı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde personele yangın, tahliye, haberleşme, deprem ve hayvan kurtarma gibi konularda verilen eğitimlerin ardından son olarak suda arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı uygulandı. SKUT iş birliği ile düzenlenen eğitimin konusu, suda boğulmak üzere olan kazazede bir vatandaşın kurtarılması oldu. Ekiplerin, kaza ihbarını alır almaz hızla olay yerine ulaşmasıyla başlayan tatbikat, bottan suya inme, su altındaki kazazedeye ulaşarak önce su üstüne, daha sonra da bota nakliyesini sağlama aşaması ile devam etti. Eğitim, kazazedenin kıyıya ulaştırılmasının ardından su altı uygulamaları ile sona erdi.

“Suda arama ekibi kuruyoruz”

Antalya Suda Arama Kurtarma Derneği Kurucu üyesi ve aynı zamanda Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi’nde dalgıç olan Aslı Uluk, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde bir suda arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi iş birliği ile yürüttükleri eğitimlerin oldukça verimli olduğunu aktaran Uluk, “Yaşanabilecek kaza ve afetlerde hızlı müdahale edebilmek çok önemli. Bunun için, sık sık uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Antalya çok uzun bir kıyı şeridine sahip olduğu için, ne kadar çok ekip oluşturabilirsek o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.