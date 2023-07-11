Sakarya’nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

1 Temmuz günü meydana gelen olayda Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki plajda alkol kullanarak denize girdiği öne sürülen Ahmet Barış Ekinci (29) boğulma tehlikesi geçirmişti. Cankurtaran ekipleri tarafından denizden çıkarılan gence kalp masajı yapılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaklaşık 10 gündür tedavi altında olan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi hastane işlemleri sonrasında memleketi olan İstanbul’a sevk edildi.