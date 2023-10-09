Alanya’da bir otelin plajında boğulma tehlikesi geçiren Moldovalı turist Şnurenco Iuri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Konaklı Mahallesi’nde bir otelin plajında meydana geldi. Moldova uyruklu Şnurenco Iuri (67), tatil yaptığı otelin plajında denize girdi. Şnurenco, bir süre yüzdükten sonra denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Iuri, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Moldovalı turist hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.