Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde dalgalı denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Halit Çoban, bugün yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz Cuma günü meydana geldi. Devrek’ten Filyos Sahili’ne denize girmek için gelen 17 yaşındaki Halit Çoban, dalgalı olan denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulunarak yardım istedi. Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan gencin olay yerinde kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yeniden hayata dönen Halit Çoban, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası Çoban, tedavisi için Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakım servisinde tedavi gören Çoban, bugün yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Halit Çoban, ikindi namazını müteakip Çolakpehlivan köyü Şimşekler Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedilecek.