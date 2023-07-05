Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Ginolu koyunda serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe, serinlemek için Kastamonu’dan Çatalzeytin’in Ginolu koyuna giderek denize girdi. Bir süre denizde kaldıktan sonra baba ve oğlunun çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, denizde boğulma tehlikesi geçiren Nevzat Hasanbeşe ile oğlu Berat Hasanbeşe’yi kurtardı.

Kıyıya çıkartılan Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan baba Nevzat Hasanbeşe, entübe edilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çatalzeytin’de gözlem altında tutulan Berat Hasanbeşe’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.