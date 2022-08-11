Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi.

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve baygın halde kurtarılan gencin kimliği tespit edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler sahilden yaklaşık 150 metre açıkta bir genci baygın halde buldu. Nabzı atmayan gence müdahale eden dalgıç polisler kimliği belirsiz genci müdahale ile hayata döndürdü. Polis botuyla karaya çıkartılarak 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin isminin Hakan Tekay(21) olduğu tespit edildi.