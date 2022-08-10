Samsun’da serinlemek için denize giren genç dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun’da serinlemek için denize giren genç dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak uzaklaşmaya başladı. Daha sonra kıyıya gelemeyen vatandaş rüzgarın etkisiyle daha da hırçınlaşan dalgalarla mücadele etti. Bir süre sonra yorgun düşen genci sahil güvenlik botu kurtardı.

Ambulansta müdahale edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.