Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (Gemisander) Başkanı Kamil Önal’a destek ziyaretinde bulundu. Görüşmede, denizcilik ve özellikle gemi söküm sektörünün sorunlarına çözüm için birlikte hareket etme fikri ön plana çıktı.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (Gemisander) Başkanı Kamil Önal’a destek ziyaretinde bulundu. Görüşmede, denizcilik ve özellikle gemi söküm sektörünün sorunlarına çözüm için birlikte hareket etme fikri ön plana çıktı.

Gemisander Başkanı Kamil Önal, gemi söküm sektörünün bazı olumsuz haberlerle Türkiye gündeminde yer aldığını ifade ederek, "Gemi sökümü ile ilgili medyada çıkan haberler sebebiyle sektörümüz büyük yara aldı. Sayın Başkan Adem Şimşek ile bir sohbet esnasında, ’bu sıkıntılı dönemi beraber aşalım’ dedi. Gemi söküm bizim aynı camiamız, sektörümüz. Kendisi de aynı zamanda bir gemi sökümcü. Biz de olur başkanım dedik. Hem de ziyarette bulunmak istediler yönetim olarak. Çok memnun olduk" diye konuştu.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, yenilikçi vizyon ve misyona uygun bir şekilde denizcilik camiasına, üyelerne hizmet verdiklarini belirterek, "Gemi söküm de bizim bir parçamız. Hiçbir zaman gemi sökümü dışlamadık. Dışlanmasına da Allah’ın izniyle hiç müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Bundan sonra da yiyeceğiz. Buradaki sorunları beraber çözeceğiz. Gemi sökümcü arkadaşlarımızın katkılarıyla, bize verilecek bilgiler doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Biz Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak gemi söküm sektörünü her zaman kardeş olarak gördük. Görmeye de devam edeceğiz" dedi.

"Basında, sektörle ilgili hakaret derecesine varan haberlerden oda olarak çok rahatsız olduk" diyen Başkan Şimşek, şöyle devam etti: "Bugün buraya gelişimizin sebebi; basında çıkan, sorunlu gemilerin Türkiye’ye geldiği, söküldüğü gibi haberlerle, burada bizim çocuğumuzun, çoluğumuzun rızkını yiyerek hakaret derecesine varan açıklamalardır. Bunlardan biz de şube olarak çok rahatsızız. Gemi sökümde bizim üstümüze düşen, bizim tarafımıza düşen bürokrasi ve içeride işleyiş şeklinde yapacağımız ne varsa, ben ve yönetim kurulu üyelerimiz hazırız. Bizim burada 15 tane limanımız var. Bu 15 tane limanın yanında 120 milyon ton ithalat ihracat var. Bunun yanında gemi söküm bölgemiz var. Ülkemize ekonomi anlamında daha çok kazandırmak lazım. Hem de bu yeşil sektörü dünyaya daha iyi tanıtmak lazım. Bunları inşallah koordine bir şekilde yürüteceğiz" dedi.