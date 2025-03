Dünya ticaretinin yüzde 85’i deniz üzerinden yapılırken, uluslararası limanlarda ya da büyük gemilerde görev yapan kadınların sayısı da aynı oranda artıyor. Deniz sporlarında da ülkelerini başarıyla temsil eden kadın denizcilerin de eklenmesiyle denizlerdeki kadın gücü gözle görülür şekilde yükselişe geçiyor.

Uluslararası ticaret için okyanuslarda rota tutan gemilerde ya da çeşitli görevler için karada bulunan denizci Türk kadınları ilk kez bir dernek çatısı altında birleşti. Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atıfla 8 Mart 2025 günü İstanbul-Tuzla’da kuruldu. Dernekte şehir hatlarında görev yapan denizcilerden, gemilerle uluslararası limanları dolaşan kaptan ve mühendislere uzanan yelpazede kadınlar bulunuyor.

Yaklaşık 10 bin Türk denizci kadın var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünya denizlerinde çeşitli boy ve sınıftaki gemilerde görev yapan 6 bin 96 Türk kadının görev yaptığını açıklamıştı. Zabitan sınıfında bin 803, tayfa sınıfında ise 4 bin 293 kişi olan kadınlara limanlarda, özel şirketlerde, iç sulardaki deniz araçlarında, sualtında ya da römorkaj hizmetlerinde çalışan kadınlarında eklenmesiyle en az 10 bin Türk kadının hayatını deniz üzerinden kazandığı biliniyor. Türk denizci kadınların bir araya gelmesi ve sorunların daha kolay çözüme ulaştırılması için Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği kuruldu. Türk denizcilik sektörü için ilk olan dernek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atıfla 8 Mart 2025 günü İstanbul-Tuzla’dan hizmete başladı. Kaptan Esra Ulutürk Dinç başkanlığında kurulan derneğin ilk yönetim kurulu da belirlendi.

"Gemi adamı değil gemi insanı"

Tuzla Belediyesi; Türkiye’nin tamamı denizcilerden oluşan ilk kadın denizci derneği olan Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği’nin kuruluşu için Mavera Salonu’nu tahsis etti. Kaptan Esra Ulutürk Dinç başkanlığındaki yönetim kurulu Feyza Dinç, Deniz Özkan, Kübra Kırk, Elif Erserçe’den oluştu. Denetim kurulunda ise Gülşah Durdu, Zehra Ünal, Didem Ankan yer aldı.

"‘Deniz insanı’ tanımı ülkemizde yaygınlaşıyor"

Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği Kurucu Başkanı Kaptan Esra Ulutürk, "Her mesleği başarıyla yapabilen kadınların denizcilik sektöründe artan payı dünyanın ilgisini çekiyor. Uluslararası denizcilik dilinde artık ‘Gemi Adamı’ ibaresi kullanılmıyor, ‘Gemi İnsanı’ deniyor. Çünkü kadınlar artık gemilerin makine dairesinde sorunları çözüyor, derin sulara dalarak zor işleri yapıyor, köprü üstünde rota tutmanın sorumluluğunu taşıyor ya da limanlarda milyonlarca dolarlık yükün zamanında yerine ulaşmasını sağlıyor. Yani kadınlar her yerde. Bizde Türk denizci kadınların gücünü göstermek, beraberlik ve dayanışma ruhuyla buluşmak için derneğimizi kurarak Türk denizciliğine hizmet edeceğiz" dedi.

"Cesur ve çalışkan denizci kadınları buluşturacağız"

Kadın Gemi Kaptanları, Mühendisleri ve Denizciler Derneği Başkan yardımcısı Feyza Dinç ise, "Denizcilik sektörünün temelinde olan tüm deniz emekçi kadınların bir arada olmasını amaçlayan, ortak sorunlarımızı, taleplerimizi tek ağızdan ve daha güçlü bir sesle duyurmak amacıyla bir araya gelerek bu derneği kurmayı planlayan ekip içerisinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Her birimizin bir annenin evladı olması haricinde bir evladın da annesi olma potansiyelini de göz önünde bulundurarak sektörümüzü de besleyecek yeni fikirler ve yapıcı çözümlerimizi de paylaşmak için böyle bir derneğe ihtiyacımız olduğu aşikardı. Cesur ve çalışkan kadınlarımızı denizde her birimizin eşit haklara sahip olduğu, ayrımcılığın olmadığı bir dünyada huzur ve mutluluk içinde çalışabilmesi için denizde her görevde bulunan arkadaşlarımıza, kız kardeşlerimize ve ablalarımıza kapılarımız sonuna kadar açık olacaktır" dedi.

"Denizci kentimizde kurulması gurur verdi"

Derneğin kurulmasına destek veren Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç ise, "İlçemizin denizcilik kenti olması için çabalıyoruz. Böylesine anlamlı bir sivil toplum kuruluşunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilçemizde buluşmasından gurur duyuyoruz" dedi.