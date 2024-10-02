Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı akreditasyon doğrultusunda vardiya zabitleri yetiştiren SUBÜ Denizcilik MYO’nun akademik kadrosundaki denizci akademisyen sayısı artarken, mevcut denizci akademisyenlerin ise yeterlikleri yükseliyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü denetiminden geçen ve Türkiye’de yetkilendirilmiş denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında bulunuyor. Deniz Ulaştırma İşletme Programı ile bu doğrultuda 3 bin grostona kadar gemilerde ‘vardiya zabiti’ olarak çalışacak gemi adamları yetiştiren SUBÜ Denizcilik MYO, ilgili eğitimi verecek akademik personelleri de kadrosunda bulunduruyor. Aldıkları akreditasyon doğrultusunda tescilli eğitim vermek için denizci akademisyenlere sahip olmanın önemine değinen Denizcilik MYO Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş, “Şu anda kadromuzda alanına hâkim 1 uzakyol kaptan, 3 uzakyol birinci zabit, 2 uzakyol vardiya zabiti, 1 uzakyol birinci mühendis ve 1 uzakyol vardiya mühendisi yeterliğine sahip akademisyenlerimiz yer alıyor. Kısa süre önce Öğretim Görevlisi Refik Canımoğlu hocamız gerekli eğitimlerini tamamlayarak uzakyol kaptanı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. İlerleyen süreçte bu anlamda nice yükselişler yaşayacağımıza inanıyorum. Böylesine nitelikli bir kadro ile eğitim vermekten gurur duyuyoruz” dedi.