Antalya’da uyuşturucu paketlerini şafak vaktinde deniz yüzeyinden götüren zehir tacirleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen valiz büyüklüğündeki 8 şüpheli paketten, 183 kilo 738 gram kilo kokain çıktı.

Antalya’da uyuşturucu paketlerini şafak vaktinde deniz yüzeyinden götüren zehir tacirleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen valiz büyüklüğündeki 8 şüpheli paketten, 183 kilo 738 gram kilo kokain çıktı.

Antalya Valiliği Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Antalya Ticari Limanında bağlı bulunan yabancı bandıralı bir ticari geminin yanında şüpheli bir lastik bot dolaştığı ve ticari geminin yakınında deniz yüzeyinde valiz büyüklüğünde şüpheli paketler olduğu bilgisi alınması üzerine saat 04.36’da operasyon için düğmeye bastı.

İhbar üzerine gerçekleştirilen şafak operasyonunda yabancı bandıralı ticari geminin yanında deniz yüzeyinde 8 adet paket ele geçirildi. Aynı zamanda ticari geminin yanında lastik botta dalgıç kıyafetli bir şahıs tespit edilerek bilgisine başvurulmak üzere Antalya Sahil Güvenlik İskelesine götürüldü.

Ele geçirilen 8 adet valiz büyüklüğünde şüpheli pakette ise narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramalar sonucunda yaklaşık 1’er kiloluk 155 paket halinde 183 kilo 738 gram kokain maddesi olduğu anlaşıldı.

Antalya Valiliği Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan açıklamanın sonunda operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bilgisi paylaşıldı.