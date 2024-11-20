Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz yüzeyinde telef olmuş tırtak türü yunus bulundu. Yunusun hedef dışı av olarak ağlara takıldığı ve nefes alamadığı için boğulduğu düşünülüyor.

Kuşadası oteller bölgesine yakın deniz yüzeyinde, dalış merkezi dalgıcı Selçuk Arı tarafından hareketsiz bir yunus bulunarak kıyıya çekildi. EKODOSD tarafından teslim alınan Yunus üzerinde yapılan kontrollerde bilimsel adı Delphinus delphis olan Tırtak türü bir Yunus olduğu tespit edildi. 1.75 metre boyunda olan Yunusun üzerinde yapılan incelemelerde, herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Yunus üzerinde ağ ve teknede sürtünmeden oluşan izler görüldü. Muhtemelen hedef dışı av olarak trol ağlarına yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülüyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Genelde hedef dışı av olarak ağlara takılan ve kendini kurtarmaya çalışan Yunuslar, plastik kirliliği, stress, diğer Yunuslarla kavga ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı da ölmektedir. İş birliği yaptığımız DMAD (Deniz Memelileri Araştırma Derneği)’ dan Dr. Aylin Akkaya‘nın daha önce vurguladığı gibi; Akdeniz’in çevik ve dikkat çekici türlerinden biri olan Tırtak yunusları ciddi tehlike altında bulunmaktadır. Son yıllarda Akdeniz genelinde bu türün neredeyse bittiği ya da çok az görüldüğü bilinmektedir. Ancak Kuşadası Dilek Yarımadası bölgesinde Tırtak türü yunusların hem üreme yaptığı hem de önemli beslenme alanları olduğu tespit edilmiştir. Tırtak türü yunusların sırt yüzgecinde yer alan beyaz noktacıklar. Bu türün karakteristik özellikleri arasındadır. Bu noktacıklar insanlardaki parmak izleri gibi her bireyde farklı ve belirli bir yaştan sonra sabit kaldığından her yunusun ayırt edilmesine yardımcı olur.Yunusların bulunduğu alanlar deniz ekosisteminin zengin olduğu yerlerdir. Yaşamlarını sürdürebilmeleri ve korunmaları için gerekli koruma çalışmaları mutlaka yapılmalıdır” dedi.