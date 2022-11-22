Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine eklenen 4 adet insansız deniz yüzeyi temizleme araçları, hizmet vermeye başladı. Bodrum Kale İskelesi’nden gerçekleştirilen kullanım testlerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine eklenen 4 adet insansız deniz yüzeyi temizleme araçları, hizmet vermeye başladı. Bodrum Kale İskelesi’nden gerçekleştirilen kullanım testlerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

İnsansız deniz yüzeyi temizlik araçları, elektrikli şarj ünitesi ile 5-8 saat aralığında çalışabiliyor. Yüzeydeki atıkları, olduğu yerde 360 derece dönerek hem ileri hem de geri manevra kabiliyeti ile sudan arındırırken, 250 litre katı-sıvı (plastik, mikroplastik, yüzen çöpler, yabancı bitki örtüsü gibi atıklar) atık kapasitesini doldurana kadar çalışabiliyor.

Başkan Aras: “Önemli olan kirletmemek”

Kıyı ve deniz temizliği için geliştirilen uzaktan kumandalı temizlik cihazlarının limanlarda, marinalarda, kıyılarda ve iskelelerin olduğu yerlerde özellikle yüzen atıkları temizlemek için kullandıklarını ifade eden Başkan Aras, “En önemlisi atıkların denize atılmamasıdır. Kirlettikten sonra temizlemek bizim görevimizdir ama bu sorunu kirletmeden çözmek en doğrusudur. Hem deniz canlılarına hem de deniz ekosistemine ciddi zararlar veriyor. Ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecek. Denizlerimizi temiz tutmalıyız, deniz canlılarını ve çevreyi korumak zorundayız” dedi.

Uzaktan kumandalı cankurtaran sistemi

Turizm Bakanlığı’nın sağlıklı, güvenli turizm için bütün kıyılarda, sahil işletmelerinde cankurtaran bulundurulması ile ilgili kararından da söz eden Başkan Ahmet Aras, “Yine arkadaşlarımızın geliştirdiği uzaktan kumandalı cankurtaran sistemi ile tehlike altındaki vatandaşa ulaşabileceğiz. Ve bu cihazın sayısını da artıracağız. Bu yeni cihazlarla beraber vatandaşımıza daha güvenli bir tatil vaat ediyoruz” şeklinde konuştu.