SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film) uluslararası alanda ödül aldı. Üretilen ambalaj ilepetrol ve fosil kaynaklarına bağımlılık azalırken geri dönüşüm de sağlanıyor

SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film) uluslararası alanda ödül aldı. Üretilen ambalaj ilepetrol ve fosil kaynaklarına bağımlılık azalırken geri dönüşüm de sağlanıyor

SANKO Holding’in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Ar-Ge çalışmaları sonucu karada yetiştirilen deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışması olan WorldStar Ödülleri’nde “Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri” (Packaging Materials and Components) kategorisinde ödüle değer görüldü. Gıda ve gıda harici paketleme uygulamalarında kullanılabilen SUPEX 2011 ALG BOPP (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen) filmi belirli oranda biyopolimer içeriyor. Bu sayede ambalajın petrol ve türevi fosil kaynaklara bağımlılığı azaltılıyor. Film yapısında kullanılan biyopolimerin önemli bir özelliği de karasal ortamda yetiştirilen deniz yosunlarından elde edilmesidir. Bu sayede tarımsal herhangi bir kaynak kullanılmadan ve gıda zincirine herhangi bir olumsuz etkisi olmadan biyopolimer üretimi mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra ilgili film standart PP içerikli ambalaj malzemeleri ile geri dönüştürülebilerek, döngüsel ekonomide yeniden kullanılabiliyor.

İnovasyon ve Ar-Ge alanında yürüttükleri başarılı çalışmaların uluslararası saygın platformlarda ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Özer, geliştirmiş oldukları yeni teknolojiler sayesinde daha ince filmlerle daha çok metrekare üreterek daha az kilogramla daha çok ambalajı paketlemeyi hedeflediklerini ve bunu da başardıklarının altını çizdi. Özer, “Süper Film Ambalaj firmamız Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından 1970 yılından beri düzenlenen bir ambalaj yarışmasında dünya ambalaj ödülüne layık görüldü. Bu ödülü Türkiye’den 9 firma kazandı" dedi.

“Deniz yosunlarından biyo bazlı ambalajlar ürettik”

Deniz yosunlarından biyo bazlı ambalajlar ürettiklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

“Petrol türevi dışında birtakım kaynaklara yöneldik. Şu anda almış olduğumuz dünya ambalaj teşkilatının ödülünü de bu çalışmamız neticesinde aldık. Deniz kenarında yetiştirilip hasat edilen yosunlardan yapmış olduğumuz bir çalışmanın neticesinde alglerden biyo bazlı ambalajlar ürettik. Daha az petrol bazlı ambalaj malzemesi kullanmayı hedefledik. Nasıl kağıt ürünleri için ormanları kesmeyerek yetiştirme ormanları selüloz endüstrisinde kullanıyorsak, biz de aynı şekilde Süper Film olarak deniz yosunlarından üretilmiş hammaddeli biyo polimerli üretim yaptık. Farklı alanlarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“Petro-kimyada dışa bağımlı olmamıza rağmen dış ticaret fazlası veriyoruz”

Özer, “Türkiye’deki ambalaj endüstrisi dış ticaret fazlası veren bir sektör durumundadır. Süper Film olarak da petro-kimyada dışa bağımlı olmamıza rağmen şirketimiz dış ticaret fazlası veren bir kuruluştur” dedi.

“Yeni yatırımlarla kapasitemiz 180 bin tona ulaşacak”

Yeni yatırımlar ile kapasitelerini yüzde 50 arttıracaklarına vurgu yapan Özer, “2023 yılında yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. 2023 yılında yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kapasitemizi toplamda yüzde 50 oranında arttırmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamız ağırlıklı ihracat çalışacağımız için Trakya bölgesinde olacak. 70 bin ton olan polipropilen film üretimimizi yeni kapasitemizin devreye girmesiyle 130 bin tona, toplamda da diğer üretmiş olduğumuz filmlerle birlikte kapasitemiz 180 bin tona ulaşacak” diye konuştu.

Süper Film hakkında

Süper Film Ambalaj, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 1995 yılından beri üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplamda 70 bin ton/yıl üretim kapasiteli BOPP, 48 bin ton/yıl BOPET, 6 bin ton/yıl çok katlı bariyer film ve CPP ve 39 bin ton/yıl kapasiteli metalize üretim hatları bulunmaktadır. Ayrıca, yapışkan bant üretim tesisi bulunan Süper Film Ambalaj, çok çeşitli ambalaj filmlerini tek çatı altında üreten, dünyanın önde gelen ambalaj film üreticilerinden biridir. Türkiye’nin ilk ve tek extrüzyon (termal) kaplama hattına ek olarak 2015 yılında yatırımını yaptığı 12 bin ton/yıl kapasiteli yeni kaplama hattı ile özel kaplı ürünleri de sunmanın gururunu taşımaktadır. 2023 yılı sonunda açılması planlanan yeni BOPP hattıyla, yıllık BOPP film üretimini 130 bin tona çıkarmayı hedeflemektedir.

Süper Film, mevcut kapasitesine ilave olarak devreye alacağı yeni BOPP hat yatırımı ile 180 bin ton esnek ambalaj film kurulu kapasitesine ulaşacak. Süper Film Ambalaj, dünyanın yakından takip ettiği “Döngüsel Ekonomi” çözümlerine uygun olarak Sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemektedir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş veya geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak, üretilen esnek ambalaj malzemelerinin karbon ayak izini düşürmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.