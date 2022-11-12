Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Hüseyin Koçan, STK ve spor kulüplerinin temsilcileri ile aile yakınları katıldı.

Anne Atasever ve Taş’ın cenazeleri bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazlarının ardından Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında toprağa verildi.

Erzurum Valiliği SYDV eski müdürü Zekeriya Deniz’in annesi Yaşar Atasever ve Erzurumlu iş insanı Zafer Taş’ın annesi Safiye Taş son yolculuklarına uğurlandı.

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