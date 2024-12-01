Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.BURSA (İGFA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamasında, 01.12.2024 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 17:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: igf