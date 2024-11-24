Marmara'daki kuvvetli rüzgar ve yağış dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul'a yapacağı birçok sefer iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri de Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerini iptal etti.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’ndeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait BUDO Mudanya-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattındaki deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal seferler BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinden yayınlanıyor.