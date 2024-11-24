Marmara'daki kuvvetli rüzgar ve yağış dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul'a yapacağı birçok sefer iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri de Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerini iptal etti.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’ndeki olumsuz hava koşulları dolayısıyla deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait BUDO Mudanya-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattındaki deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Manisa'da ekipler yağış ve fırtınaya karşı sahada Manisa'da ekipler yağış ve fırtınaya karşı sahada

İptal seferler BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinden yayınlanıyor.

Kaynak: igf