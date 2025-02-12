Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, son günlerde vatandaşları tedirgin eden deniz suyu çekilmelerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu çekilmenin, yılın bu dönemlerinde rutin olarak yaşanan, şiddetli poyrazın sebep olduğu normal bir doğa olayı olduğu belirtildi.

Ege Denizi’nde Santorini Adası çevresinde deprem fırtınası devam ederken, İzmir kıyılarında deniz suyu çekilmeleri vatandaşları tedirgin ediyor. Diğer taraftan, tsunami ve acil durum riskine karşı İzmir’in Seferihisar ilçesinde kıyıya mobil siren sistemi kuruldu. Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünden, deprem, tsunami tehlikesine karşı endişe ve korkuları giderecek rahatlatıcı açıklama geldi. Bazı basın organları ile sosyal medyada yapılan bilimsel gerçeklikten uzak adeta dedikodu niteliğindeki yayın ve paylaşımların halkı tedirginliğe, endişe ve korkuya sevk ettiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Neredeyse son üç gündür gerek devletin yetkili kurumları ve gerekse konunun uzmanları tarafından yaşanan bu su çekilmesinin yılın bu dönemlerinde rutin olarak yaşanan, şiddetli poyraz rüzgarlarının sebep olduğu normal bir doğa olayı olduğu, bu olayın neredeyse her yıl az ya da çok haliyle yaşandığının bilindiğini ısrarla ifade ediliyor olsa da söz konusu sorumsuz paylaşım ve haberlerin devam etmesi, vatandaşımızın bu konudaki endişelerini hafifletmediği gibi kafasının daha çok karışmasına neden olmaktadır. Ülkemiz ve elbette ki ilçemiz 1. Derece Afet Bölgesi içinde yer alan ve birçok afet riskini bünyesinde barındıran bir konumda yer almaktadır. O nedenle vatandaşlarımız bu konuda şunu çok iyi bilmelidir ki Ege Denizi’ndeki jeolojik hareketliliğin neden olduğu riskler bundan 10 gün öncesindeki risklerden daha çok değildir. Vatandaş olarak bizlere düşen muhtemel her türlü afet ve acil duruma karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaktır."

Açıklamanın sonunda, konuyla hiçbir ilişkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlarca yapılan afaki açıklama, haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.