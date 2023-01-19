Türkiye’den 2 yılda 15 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 33 milyon 507 bin 222 dolar döviz girdisi sağlanırken ihracatta bir önceki yıla göre artış olduğu belirtildi.

Türkiye’den 2 yılda 15 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 33 milyon 507 bin 222 dolar döviz girdisi sağlanırken ihracatta bir önceki yıla göre artış olduğu belirtildi.

Türkiye’den 2022 yılında deniz salyangozu ihracatından 18 milyon 799 bin 917 dolar döviz girdisi sağlanırken 2021 yılında ise bu rakam 14 milyon 707 bin 305 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den 2022 yılında 8 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından, 2 milyon 176 bin 240 kilogram karşılığı 18 milyon 799 bin 917 dolar döviz girdisi sağlanırken ihracatta ilk üç sırayı Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya ve İspanya oluşturdu. 2021 yılında ise 7 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatında ise 2 milyon 465 bin 599 kilogram karşılığı 14 milyon 707 bin 305 döviz girdisi sağlandı.

Deniz salyangozu ihracatının büyük bir bölümü Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinden yapıldığı belirtilirken, 2022 yılında Güney Kore Cumhuriyetine yapılan deniz salyangozu ihracatından 10 milyon 537 bin 858 dolar döviz girdisi sağlandı. Bu ülkeyi sırasıyla Japonya 3 milyon 140 bin 112 dolar, İspanya 2 milyon 190 bin 944 dolar, Çin Halk Cumhuriyeti 1 milyon 756 bin 950 dolar, Tayvan 968 bin 902 dolar, Birleşik Devletler 152 bin 270 dolar, İtalya 50 bin 848 dolar ve 2 bin 34 dolar ile Gürcistan izledi.

2021 yılında ihracatta yine Güney Kore Cumhuriyeti 7 milyon 95 bin 590 dolar ile ilk sırayı alırken bu ülkeyi Çin Halk Cumhuriyeti 3 milyon 645 bin 296 dolar, Japonya 1 milyon 530 bin 350 dolar, İspanya 1 milyon 169 bin 394 dolar, Tayvan 1 milyon 73 bin 908 dolar, İtalya 190 bin 500 dolar, Bulgaristan 2 bin 266 dolarla izledi.

Deniz salyangozu ihracatının çoğu Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinden

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının büyük bir bölümü Doğu Karadeniz Bölgesinden yapıldığını belirterek, “Deniz salyangozundan son 2 yılda 33 milyon doların üzerinde bir gelir söz konusu. 2022 yılında bu rakam 19 milyon civarındaydı dolayısıyla son yıllarda artış söz konusu. Deniz salyangozunun büyük çoğunluğu da ilimiz Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinden yapıldı. Salyangoz ihracatındaki artışı göz önüne aldığımızda daha önce gır gır dediğimiz denizin altını tahrip etmeden toplamanın çok daha önemli olduğunu ve buna bağlı olarak ta her sene artışla beraber ihracat rakamlarının çok daha yükseğe çıktığını görüyoruz. Bunu yaparken doğayı da koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına ihracatın da çok daha fazla olabileceğini söyleyebiliriz. Deniş salyangozu ihracatı, genelde Güney Kore, İspanya, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ağırlıklı olmak üzere bir çok Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız. Deniz salyangozu özellikle Uzakdoğu’da Avrupa’da tüketiliyor. Dolayısıyla ihracat anlamında ülke sayısının artması ve üretimde de doğayı koruyarak gerekirse çiftlikler kurulabileceğini söyleyebiliriz” dedi.