Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, gelecek sezon da MotoGP’nin alt serilerinden biri olan Moto3’te yarışacak. Bu kategoride yarışan tek Türk pilot olan Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’da da Red Bull KTM Ajo takımında yer alacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, gelecek sezon da MotoGP’nin alt serilerinden biri olan Moto3’te yarışacak. Bu kategoride yarışan tek Türk pilot olan Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’da da Red Bull KTM Ajo takımında yer alacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, gelecek sezon da Moto3’te yarışacak. Bu kategoride yarışan tek Türk pilot olan Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda da Red Bull KTM Ajo takımında yer alacak. Kariyerindeki ilk Moto3 yarışına 2019 yılında Çekya’da çıkan başarılı sporcu, bu sezon bir kez podyumda yer aldı. Britanya GP’de üçüncülük elde eden Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda geride kalan 15 yarışta 154 puan topladı.

Gelecek sezon da Moto3’te yarışacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Deniz, "Önümüzdeki sene Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışacağım çok mutluyum. Eminim onların tecrübeleriyle kendimi daha da geliştirip, güçlü bir sezon geçireceğim" dedi.