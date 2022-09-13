Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop’ta 33 milyon TL yatırımla başlatılan yeni ve modern stadyumda sona yaklaşıldı. 3 tarafı kapalı olan stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop’ta 33 milyon TL yatırımla başlatılan yeni ve modern stadyumda sona yaklaşıldı. 3 tarafı kapalı olan stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor.

Sinop’ta eski Dokuzoğlu Stadı yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 33 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip yeni stat, 22 bin metrekare alan üzerinde 10 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde hazırlanıyor. İçerisindeki idari birimlerin yanı sıra tüm salon sporlarının da yapılabileceği iki ayrı çok amaçlı salon ve uluslararası yarış standartlarına uygun 4 kulvarlı atletizm pisti de yer alıyor. Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olması hedeflenen Sinop Şehir Stadı’nın genel inşaatının tamamlandığı, saha içi çalışmalara başlandığı belirtildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, 10 bin kişi kapasiteli ve denize sıfır bir stat olduğunu dile getirerek, “Stadımızda daha modern bir tesis yapılması için ihalesi yapıldı. Şu anda 10 bin kişi kapasiteli ve denize nazır bir yerde Sinop sporuna hizmet edecek. Bir dönem inşaatın deniz kenarındaki kayma ile ilgili sorun yaşadı ama sonra önlemleri alınarak çok hızlı şekilde devam ediyor. Deniz kenarındaki kazıklar çakıldı, stadın kaymasıyla ilgili sıkıntı ortadan kaldırıldı. Tribünler bitirilmişti, kapısı kapatılmıştı. Şu anda zeminde doğal çim için gereken kum serildi, alttaki sulama sistemi yapıldı. En geç 10 gün içerisinde çimi serilecek. Bunun yanında da sahanın etrafında da bütün Sinop halkının yanında da tartan pist yapılacak. Altına özel bir zemin yapılması gerekiyor, tedarik ettik. Ayrıca tesisin etrafındaki yollar düzenlenip asfaltlanıp temiz bir ortam çıkmış olacak” diye konuştu.

“İki ay içerisinde bitmiş olacak”

Yapılan çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kalyon, “En geç iki ay içerisinde hepsi bitmiş olacak. Ekim ayının sonu diye düşünüyoruz, hava şartları uygun olursa ve çok uç bir durum olmazsa inşallah ekim sonunda orayı teslim alacağız. En büyük sıkıntı park sorunu, onu da çözebilirsek daha güzel bir tesis olacak. Sinopspor’un da ilimizi güzel bir yerde temsil etmesi için bütün Sinop halkıyla beraber destek çıkarlarsa güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Altında çok amaçlı salonlar olacak

Kurulan yeni stadın altında çok amaçlı salonların da olacağını söyleyen Kalyon, ihtiyaca göre tekvando, güreş ve diğer salon sporlarına yer verileceğinin altını çizdi. Ayrıca Mehmet Kalyon, yalnızca lisanslı sporcular için fizyoterapist odası da eklemek istediklerini de sözlerine ekledi.