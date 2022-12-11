Balıkesir’in Edremit ilçesi, Altınoluk’ta bulunan deniz manzaralı çöplük, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla tarihe karışacak.

Balıkesir’in Edremit ilçesi, Altınoluk’ta bulunan deniz manzaralı çöplük, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla tarihe karışacak.

Edremit İlçesi’nin gözde turistik merkezlerinden biri olan Altınoluk’ta, yerleşim yerine bir kilometre mesafede bulunan, 1990’dan 2019 yılına kadar vahşi depolama alanı olarak kullanılan çöplük; Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite edilerek yeniden doğaya kazandırılacak. Bugüne kadar 577 bin 494 metrekare vahşi depolama alanının ıslahını tamamlayan, 197 bin 571 metrekare alanda ise ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; 29 yıl boyunca çöplük olarak kullanılan, 2019 yılında ise çöp dökülmesine son verilen Altınoluk vahşi depolama alanında rehabilite çalışmalarına başlayacak. 12 bin 417 metrekare alana ve 90 bin metreküp hacme sahip Altınoluk vahşi depolama alanı ile ilgili proje çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 2023’te rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak çöplüğün çevreye verdiği zararı önleyecek, yaydığı kötü kokuların ve yangın riskinin önüne geçecek.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü planlı rehabilite çalışmalarını tamamladığında toplam 772 bin 065 metrekare alanı ıslah etmiş olacak. Bu sayede toplam 3 milyon 225 bin 756 metreküp katı atık Büyükşehir’in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.