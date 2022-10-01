Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi verdi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi verdi.

Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii’nde 428 daire ve 7 işyerinden oluşan kentsel dönüşüm projesini tamamlayarak ilçeye kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Deniz Mahallesi’nde de kentsel dönüşümün adımlarını atıyor. Başkan Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat ve belediye meclis üyesi Mustafa Morgül ile birlikte Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde oluşturulan kentsel dönüşüm ofisinde bölge sakinleri ile bir araya geldi. Derince Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Deniz Mahallesi’nde yapacağı kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmaların istişare edildiği buluşmada, Başkan Aygün proje ile ilgili bölge sakinlerine detaylı bilgiler verdi.