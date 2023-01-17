Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine bağlı Kahraman Leventlerin hedefleri tam isabetle vurduğu anları sosyal medyadan paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine bağlı Kahraman Leventlerin hedefleri tam isabetle vurduğu anları sosyal medyadan paylaştı.

MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda “Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor” ifadeleri kullanıldı.