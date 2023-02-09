Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturuldu. Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 60 personel, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya’ya geldi. 60 kişiden oluşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Afet Acil Durum Kriz Merkezi’nin belirleyeceği noktalarda arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik: “Önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk havalar maalesef deprem bölgesini etkilemeye devam edecek”

Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik: “Önümüzdeki bir hafta boyunca soğuk havalar maalesef deprem bölgesini etkilemeye devam edecek”

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