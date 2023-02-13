Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklar da vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Adana’da depremden etkilenen 49 vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait C-72 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına ulaştırıldı. Beraberiz Türkiye” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait uçakların vatandaşların tahliyesine devam ettiğini duyurdu.

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