Sinop’un Türkeli ilçe limanında vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli cisim, ekipleri harekete geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cismin patlayıcı madde olma ihtimali olduğunu değerlendirirken, olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Patlayıcı madde olduğu ihtimalinin üzerinde durulan cisim için ilçeye bomba imha uzmanları geldi.

Yapılan ön incelemenin ardından söz konusu şüpheli cisim imha edildi. Havan topu mermisine benzerliği ile dikkat çeken cismin patlayıcı madde olmadığı ortaya çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı.