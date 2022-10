Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde Muğla İztuzu Plajı’nda aralarında tedavisi tamamlanan, uydu cihazı takılan ve kuluçka dönemini tamamlayan yavru deniz kaplumbağaları da olmak üzere aynı anda 10 deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Türkiye genelindeki 5 plajda son 2 yılda denize ulaşan yavru sayısının 216 bine ulaştığı bu durumun da ekosistem açısından sevindirici bir gelişme olduğu kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan proje çerçevesinde Muğla İztuzu Plajı’nda aralarında tedavisi tamamlanan, uydu cihazı takılan ve kuluçka dönemini tamamlayan yavru deniz kaplumbağaları da olmak üzere aynı anda 10 deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Türkiye genelindeki 5 plajda son 2 yılda denize ulaşan yavru sayısının 216 bine ulaştığı bu durumun da ekosistem açısından sevindirici bir gelişme olduğu kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda, “Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi” kapsamında tedavisi tamamlanarak iyileştirilen deniz kaplumbağalarının yanı sıra uydu cihazı takılan ve kuluçka dönemini tamamlayan yavru kaplumbağalar törenle denize bırakıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende davetlilerin yanı sıra çevreciler ve plajda bulunan vatandaşlar deniz kaplumbağalarının suya kavuşma görüntülerini heyecanla izleyip görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aralarında tedavisi tamamlanarak iyileştirilen Benan ve Begüm isimli 2 adet uydu cihazı takılan deniz kaplumbağasının da bırakıldığı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan da katılarak kaplumbağaların özgürlüğe kulaç atmasına destek verdi.

İztuzu Plajı’nın 2008 yılında İngiliz The Times gazetesi tarafından “Avrupa’nın en iyi korunan açık alanı (Best Open Place Europe-2008)” ödülünü almaya hak kazandığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, “Deniz kaplumbağaları İztuzu Plajı’nda her yıl yumurtlama dönemini sağlıklı bir şekilde geçirerek, kumda açtıkları çukurların içerisine tek seferde 100’e yakın yumurta bırakıyor ve yaklaşık 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece yumurtadan çıkarak denize ulaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu türlerin denize göç yollarının, beslenme ve kışlama alanlarının belirlenmesi, bu alanların koruma altına alınması ve bilim insanlarına araştırma fırsatı sunulması amacıyla, 2020 yılında 8 adet, 2021 yılında da 10 adet deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takılarak izleme altına alındı” diyerek uydu sinyallerine göre oluşan rotaların, Genel Müdürlüğün internet sitesinden anlık takip edilebildiğini belirtti.

“Türkiye’de uzun süredir deniz kaplumbağalarına yönelik koruma ve izleme faaliyetleri düzenli olarak devam ederken, koruma faaliyetlerinin arttırılması neticesinde son yıllarda deniz kaplumbağalarının yuva ve yavru sayılarında önemli artışlar gözlemleniyor” diyen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Uçan, “5 kumsalda yürütülen izleme çalışmaları neticesinde, 2021 yılında denize ulaşan yavru sayısı 132 bin adet, 2022 yılında denize ulaşan yavru sayısı ise 84 bin adet oldu” dedi.